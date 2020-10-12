مسئولة إسرائيلية: دولة خليجية لعبت دور "الحوت الأبيض" في اتفاقية السلام مع الإمارات

كشفت مسئولة إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن دولة خليجية وصفتها بـ "الحوت الأبيض" بسبب الدور الذي لعبته في اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات.

وقالت نائبة رئيس بلدية القدس المحتلة، فلور حسن ناحوم، إن المسئولين في إسرائيل يعلقون آمال كبيرة على العلاقات الناشئة مع دولة الإمارات، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على الاتفاق التاريخي لإقامة علاقات دبلوماسية بين أبوظبي وتل أبيب للمرة الأولى.

وأوضحت ناحوم التي تعتبر عضوًا مؤسسًا لمجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي في حديث لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية أن "الناس متحمسون كثيرًا لهذا السلام.. الاستقبال الذي تلقيناه هنا غير مسبوق".

وأضافت: "أن الجانب الإسرائيلي لديه فضول حول الإمارات، وشعبها والعكس صحيح".

ولدى سؤال ناحوم حول ما إذا كانت تتوقع وقوع تحول على المستوى الإقليمي، قالت: "أنا حقًا أؤمن بأن هناك حركة في هذا الاتجاه. وأتمنى أن تستمر. لقد بدأت مع الإمارات وتبعتها البحرين وكان هناك شائعات حول عُمان والسودان"، لافتة إلى أن دولة خليجية أخرى لعبت دور الحوت الأبيض في اتفاق السلام.

والحوت الأبيض هو مصطلح يستخدم لوصف شيء مرغوب فيه للغاية أو السعي وراءه، ولكن يصعب تحقيقه.