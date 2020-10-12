إسبانيا تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، تسجيل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ يوم الجمعة الماضية وحتى اليوم الإثنين.
وقالت الصحة الإسبانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في إسبانيا ارتفع إلى 888,968 حالة، وذلك بعد تسجيل 27,856 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأشارت الصحة الإسبانية إلى تسجيل 195 حالة وفاة جديدة بسبب المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 33,124 حالة وفاة.
جدير بالذكر أن إسبانيا لا تصدر بيانات عن فيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، مما يروج له البعض من السماح بحرية انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد بين الناس، حتى تنتقل العدوى لأكبر عدد ممكن من السكان، وتتولد لديهم "مناعة القطيع" التي ستكون إيذانًا بانتهاء الفيروس، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن".
واعتبرت المنظمة إن هذا التفكير غير صحيح، وقد يعجل بكوارث كبيرة، حيث قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن تعريض الناس للفيروس لتحقيق مناعة القطيع "ليس خيارا".
وقال تيدروس "إن السماح لفيروس خطير لا نفهمه تمامًا أن ينطلق بحرية ،هو ببساطة أمر غير أخلاقي"، مضيفًا أن مناعة القطيع هي "مفهوم يستخدم للتطعيم".
وأضاف "على سبيل المثال ، تتطلب مناعة القطيع ضد الحصبة تلقيح حوالي 95٪ من السكان".
وتابع تيدروس "ستتم حماية الـ 5٪ المتبقيين من حقيقة أن الحصبة لن تنتشر بين أولئك الذين تم تطعيمهم".
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