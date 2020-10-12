إسبانيا تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، تسجيل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ يوم الجمعة الماضية وحتى اليوم الإثنين.

وقالت الصحة الإسبانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في إسبانيا ارتفع إلى 888,968 حالة، وذلك بعد تسجيل 27,856 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأشارت الصحة الإسبانية إلى تسجيل 195 حالة وفاة جديدة بسبب المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 33,124 حالة وفاة.

جدير بالذكر أن إسبانيا لا تصدر بيانات عن فيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع.