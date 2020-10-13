الفحوص تؤكد: ترامب "نظيف" من كورونا لعدة أيام متتالية

أعلن طبيب البيت الأبيض أن نتائج الفحوص التي أجريت للرئيس دونالد ترامب الخاصة بفيروس كورونا ، جاءت سلبية لعدة أيام متتالية.

وقال الطبيب شون كونلي إن النتائج تشير إلى أن ترامب الذي أعلن إصابته بالفيروس قبل أيام "ليس ناقلا للعدوى الآن"، استنادا إلى إرشادات وبيانات المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأوضح في مذكرة صادرة عن البيت الأبيض، أن الاختبارات السلبية وغيرها من البيانات السريرية "تشير إلى عدم وجود تكاثر فيروسي يمكن اكتشافه" في جسد الرئيس.