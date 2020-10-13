3 صفقات تسليح أمريكية لـ تايوان تنتظر موافقة الكونجرس

يمضى البيت الأبيض قدمًا للحصول على موافقة الكونجرس بشأن 3 صفقات أسلحة متطورة لتايوان، حيث أرسل فى الأونة الأخيرة إخطارًا بالمبيعات إلى مجلس الشيوخ الأمريكى، حسبما قالت 3 مصادر مطلعة اليوم الإثنين.





وبحسب وكالة رويترز"، فمن المقرر أن تثير تلك الخطوة التى تأتى قبل الانتخابات الأمريكية فى 3 نوفمبر غضب الصين، التى تعتبر تايوان مقاطعة منشقة وتتعهد بإعادة سيادة البر الرئيسى عليها بالقوة إذا لزم الأمر.

وبحسب تقارير سابقة، أفادت "رويترز" بأن ما يصل إلى 7 أنظمة أسلحة رئيسية تشق طريقها فى عملية التصدير الأمريكية مع تكثيف إدارة ترامب الضغوط على الصين.

وبحسب الوكالة، قالت المصادر، التى طلبت حجب هويتها، إن رؤساء لجنتى العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب وصلتهم إخطارات بأن وزارة الخارجية الأمريكية التى تشرف على مبيعات السلاح للخارج، وافقت على 3 صفقات مزمعة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "فى سياسة عامة، لا تؤكد الولايات المتحدة الصفقات الدفاعية المقترحة أو عمليات النقل ولا تعلق عليها قبل إخطار الكونجرس رسميًا بها".