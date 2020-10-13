وبحسب وكالة رويترز"، فمن المقرر أن تثير تلك الخطوة التى تأتى قبل الانتخابات الأمريكية فى 3 نوفمبر غضب الصين، التى تعتبر تايوان مقاطعة منشقة وتتعهد بإعادة سيادة البر الرئيسى عليها بالقوة إذا لزم الأمر.
وبحسب تقارير سابقة، أفادت "رويترز" بأن ما يصل إلى 7 أنظمة أسلحة رئيسية تشق طريقها فى عملية التصدير الأمريكية مع تكثيف إدارة ترامب الضغوط على الصين.
وبحسب الوكالة، قالت المصادر، التى طلبت حجب هويتها، إن رؤساء لجنتى العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب وصلتهم إخطارات بأن وزارة الخارجية الأمريكية التى تشرف على مبيعات السلاح للخارج، وافقت على 3 صفقات مزمعة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "فى سياسة عامة، لا تؤكد الولايات المتحدة الصفقات الدفاعية المقترحة أو عمليات النقل ولا تعلق عليها قبل إخطار الكونجرس رسميًا بها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3 صفقات تسليح أمريكية لـ تايوان تنتظر موافقة الكونجرس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.