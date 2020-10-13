الصحة العالمية : أكثر من 180 دولة انضمت لمسعى تمويل لقاحات كورونا





قالت كبيرة خبراء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان، إن ما يزيد على 180 دولة انضمت لجهود المنظمة لتمويل شراء وتوزيع لقاحات كورونا على الدول الغنية والفقيرة بشكل عادل.

وبحسب "روسيا اليوم"، أعلنت كبيرة خبراء المنظمة عن هذا الرقم خلال إيجاز صحفى عبر الهاتف يوم الاثنين. وسبق للتحالف العالمى لإنتاج الأمصال واللقاحات "جافى" الذى يعمل مع منظمة الصحة العالمية فى برنامج "كوفاكس" أن أعلن مؤخرا، أن 170 دولة بينها الصين انضمت لهذه الحملة، الهادفة للمساعدة على شراء وتسليم مليارى جرعة من اللقاحات المعتمدة بحلول نهاية عام 2021.

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