الفحوص تؤكد : ترامب ليس ناقلا للعدوى الآن

وقال الطبيب شون كونلى، بحسب "سكاى نيوز"، إن النتائج تشير إلى أن ترامب الذى أعلن إصابته بالفيروس قبل أيام "ليس ناقلا للعدوى الآن"، استنادا إلى إرشادات وبيانات المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأوضح فى مذكرة صادرة عن البيت الأبيض، أن الاختبارات السلبية وغيرها من البيانات السريرية "تشير إلى عدم وجود تكاثر فيروسى يمكن اكتشافه" فى جسد الرئيس.