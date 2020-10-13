أرمينيا : انتهاك الهدنة يحول دون تبادل الأسرى مع أذربيجان

أشار كبير مستشارى رئيس الوزراء الأرمنى فاغارشاك أروتينيان، إلى تعذر تبادل الأسرى مع أذربيجان فى إقليم قره باغ، بسبب عدم تحقيق وقف إطلاق النار التام المتفق عليه، حسبما نقلت "روسيا اليوم".





وقال أروتينيان فى حديث لقناة لاتفية على موقع "يوتيوب" اليوم الاثنين، إن الصليب الأحمر الذى من المفترض أن تجرى تحت رعايته عملية تبادل الأسرى، سيبدأ بتنفيذ هذه المهمة فور وقف إطلاق النار. وأشار إلى أن الجانبين الأرمنى والأذربيجانى، لا يستطيعان الشروع بتبادل الأسرى حاليا بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار، لكنه لفت إلى ثبات الهدنة الإنسانية المعلنة على معظم محاور التماس.

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