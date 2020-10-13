أزمة بين ترامب وكبير أطباء البيت الأبيض بسبب فيديو مدته 30 ثانية

قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوشي، إن حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يجب أن تزيل الإعلان السياسي الذي ظهر فيه، واصفًا وجوده في الإعلان بالمؤسف والمخيب للآمال.

تأتي هذه التصريحات بعد يوم من تصريحه لشبكة "سي.إن.إن" أنه غير موافق على الظهور في إعلان فريق ترامب الجديد، حيث تم اقتطاع حديثه من خارج السياق في الفيديو.

وأضاف: "أنه واضح جدًا أنا لست شخصًا سياسيًا ولم أؤيد قط سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر مرشحًا سياسيًا.. أما اقتطاع كلامي من السياق واستخدامه في إعلان الحملة السياسية أعتقد أن ذلك كان مؤسفًا جدًا".

وكانت حملة ترامب قد أطلقت إعلانًا الأسبوع الماضي، بعد خروج ترامب من مستشفى والتر ريد العسكري عقب تلقيه علاج فيروس كورونا، حيث روج الإعلان الذي تبلغ مدته 30 ثانية لتجربة ترامب الشخصية مع الفيروس واستخدم اقتباسًا من فاوتشي في الفيديو في محاولة لجعله يبدو كما لو أنه يمتدح رد ترامب.

أما عن الكلمة التي اقتطعتها حملة ترامب ونسبتها لفاوتشي فكان فاوتشي يتحدث عن موضوع ما وقال: "لا أستطيع أن أتخيل أن أي شخص يمكنه فعل المزيد"، في إشارة إلى مدح ترامب على طريقة تعامله مع جائحة كورونا.

وأكد فاوتشي أن التعليقات المنسوبة إليه اقتطعت من السياق دون إذنه في إعلان حملة ترامب، موضحًا أنه أدلى بذلك التصريح قبل شهور وكان يتحدث عن جهود مسؤولي الصحة العامة الفيدراليين.