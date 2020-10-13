مصر تعلن أرقام كورونا الجديدة.. "ارتفاع طفيف" مقارنة بأمس

في بيانها اليومي بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلنت وزارة الصحة في مصر، مساء الاثنين، تسجيل 132 حالة إصابة جديدة و10 حالات وفاة، مقارنة مع 129 إصابة و12 وفاة، الأحد.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس بلغ 97743، في حين وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 104648 والوفيات إلى 6062.
وأكد مجاهد أن الوزارة تحصي أعداد المتعافين بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في مايو الماضي، حيث إن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا على الشفاء.
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