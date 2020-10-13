أول أمريكي يصاب مرتين بفيروس كورونا

كشفت صحيفة "يو اس ايه توداي" الأمريكية، عن أول أمريكي أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مرتين.

وقالت الصحيفة إن هذه الحالة هي لشاب أمريكي يبلغ من العمر 25 عاما، وأثبت إصابته مرة أخرى بفيروس كورونا، ما أثار التساؤل حول جدية اللقاح المنتظر للفيروس.

ومن جهته، قال الدكتور ويليام شافنر، الخبير في الأمراض المعدية بجامعة فاندربيلت، إن هذه الإصابة تحذير أصفر للخبراء حول العالم.

واضاف أنه لم يتوقع أن يكون فيروس كورونا، مثل الحصبة وغيرها من الاصابات التي تمنح المرضى مناعة نهائية.

يذكر أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 22 حالة موثقة من الإصابة مرة أخرى في جميع أنحاء العالم منذ بداية الوباء، لكن من غير الواضح عدد الحالات التي حدثت بالفعل، ومدى شيوعها بين الأشخاص الذين لا يعرفون حتى أنهم مصابون.

فيما صرحت أكيكو إيواساكي، اختصاصي المناعة في جامعة ييل والباحث في معهد هوارد هيوز الطبي، الذي كتب تعليقًا على الدراسة: "قد يكون حدثًا واحدًا من كل مليون ، لا نعرف".