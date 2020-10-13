أول ظهور للرئيس الأمريكي بين أنصاره منذ إصابته بكورونا.. صورة

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، لأول مرة بين أنصاره، منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك ضمن تجمع انتخابي له بولاية فلوريدا الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس الإثنين، عن أول لقاء له وسط أنصاره منذ الإصابة بفلوريدا، حيث كتب على تويتر: "نراك غدا في فلوريدا".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية ما قاله طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن نتائج فحوص الرئيس الخاصة بفيروس كورونا جاءت كلها سلبية لأيام متتالية.
وذكر الأطباء أنه مما تبين لهم، يمكنهم القول إن ترامب لم يعد معديا لمن يخالطه.
وقالت صحيفة ستار تريبيون، إنه بعد أسبوع واحد فقط من خروجه من المستشفى ، عاد الرئيس دونالد ترامب إلى الحملة الانتخابية للمرة الأولى منذ إصابته بفيروس كورونا حيث يحاول العودة في وقت متأخر في المرحلة الأخيرة من الانتخابات.
ترامب ، الذي يواجه عجزًا عنيدًا في الاقتراع على المستوى الوطني وفي ساحة المعركة ، سيتصدر مسيرة حاشدة في سانفورد بولاية فلوريدا - المحطة الأولى في أسبوع حافل يتضمن أحداثًا في بنسلفانيا وأيوا ونورث كارولينا وويسكونسن.
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