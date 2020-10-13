عقب تجربته على 12 ألف مواطن.. روسيا تعلن نجاح لقاح كورونا

أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، عن نجاح لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عقب إجراء التجارب على 12 ألف مواطن روسي.

وقال المسئول الروسي، في مقابلة مع "روسيا اليوم": "إنه جرى تطعيم 12 ألف شخص روسي وكانت النتائج جيدة للغاية، هناك مستوى جيد جدًا من الأجسام المضادة التي ينتجها لقاحنا، ولذلك بالطبع، التجارب السريرية في روسيا تسير بشكل جيد".

وكانت الصحة الروسية أعلنت عن اول لقاح لفيروس كورونا المستجد حمل اسم "سبوتنيك في". حيث تم تطويره على يد خبراء مركز جامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

ومن ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام ألمانية، إن حكومة برلين تستعد لنشر 15 ألف جندي للمساعدة بوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد19 في أنحاء البلاد، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ويتزايد عدد مرضى كورونا المستجد في وحدات العناية المركزة الألمانية مرة أخرى ، بينما يستمر النقاش حول حظر تنقل لسكان المناطق عالية الخطورة.

في برلين ، يتم علاج 160 مريضًا من COVID-19 في المستشفيات حاليًا، وتقول السلطات الصحية إن 39 منهم في وحدات العناية المركزة.