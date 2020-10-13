ترامب : بايدن لديه أجندة كارثية .. وإذا وصل للحكم فيساعدنا الله

واتهم ترامب خلال كلمة له فى أول تجمع انتخابى بعد تعافيه من فيروس كورونا، منافسه الديمقراطى جو بايدن بعقد اتفاقيات فاسدة مع اليسار المتطرف، مضيفا: "إذا وصل بايدن إلى الحكم فيساعدنا الله".
وأضاف: "الديمقراطيون سيقضون على الوظائف ويطلقون العنان لوقوع الجرائم، أخروجوا وصوتوا لى، بايدن لديه أجنده كارثية ستعمل على تدمير الاقتصاد وتقليل دخل الأمريكيين".
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