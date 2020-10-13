أعلنت مجموعة "جونسون آند جونسون" للصناعات الدوائية، الاثنين أنها علقت التجارب السريرية على لقاحها التجريبي المضاد لفيروس كورونا، بعد إصابة أحد المتطوعين المشاركين في هذه التجارب بمرض "غير مفسر".

وقالت المجموعة الأميركية في بيان: "لقد أوقفنا مؤقتا التلقيح الإضافي في جميع تجاربنا السريرية على لقاح تجريبي ضد كوفيد 19، بما في ذلك كامل تجربة المرحلة الثالثة، وذلك بسبب مرض غير مفسر أصيب به أحد المشاركين في الدراسة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليق تجارب على لقاح كورونا بعد إصابة متطوع بمرض "غير مفسر" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.