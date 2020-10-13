إصابة لاعبيْن بمنتخب بيرو بفيروس كورونا قبل مواجهة البرازيل

أصيب راؤول رويدياز وأليكس فاليرا لاعبا منتخب بيرو بفيروس كورونا المستجد، وسيغيبان عن مواجهة البرازيل في تصفيات كأس العالم 2022، حسبما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم.
ولم يشارك اللاعبان في مران منتخب بيرو الاثنين بالملعب الوطني في ليما، حيث تقام المباراة ضد أبطال العالم 5 مرات.
وقال الاتحاد في بيان، الاثنين: "لم تظهرأعراض خطيرة على اللاعبين"، مضيفا أنه تم عزلهما عن بقية التشكيلة.
وستكون المواجهة واحدة من 5 مباريات تقام الثلاثاء في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر.
وتعادلت بيرو في مباراتها الافتتاحية 2-2 مع باراغواي الأسبوع الماضي، بينما حققت البرازيل فوزا ساحقا 5-صفر على بوليفيا.
وكان قرار اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) المضي قدما في إقامة مباريات التصفيات، مثيرا للجدل بعد أن تم تسجيل أكثر من نصف عدد حالات الوفاة بـ"كوفيد 19" حول العالم في الأميركتين.
وتأجلت تصفيات القارات الأخرى حتى العام المقبل.
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