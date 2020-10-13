ارتفاع كبير في أعداد الحالات الحرجة بسبب كورونا بـ فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية، ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد الحرجة، والمتواجدة في وحدة العناية المركزة إلى 1500 حالة حتى أمس الإثنين، مما آثار مخاوف من فرض الإغلاق المحلي في جميع أنحاء فرنسا.

ونظرًا لوجود عدد أكبر من الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات بأمراض الدوالي في الخريف أكثر من الربيع، يخشى خبراء الصحة من أن نظام المستشفى سيغرق بسرعة إذا لم يتم فعل أي شيء لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفرنسية جان كاستكس إن فرنسا تواجه موجة ثانية "قوية" من إصابات كوفيد19 وأنه لا يمكنه استبعاد الإغلاق المحلي.

ومن المقرر أن يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقاء تلفزيوني يوم الأربعاء المقبل للحديث عن الوضع في البلاد عقب تفشي جديد لفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت البيانات أن هناك 8505 إصابات جديدة بكوفيد -19 خلال الـ 24 ساعة الماضية في فرنسا، بانخفاض حاد عن الرقم القياسي المسجل يوم السبت البالغ 26896 حالة ويوم الأحد 16101.