كورونا يخطف والد توتّي

توفي والد أسطورة الكرة الإيطالية فرانشسكو توتّي، الاثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت مصادر إعلامية عدة.
وفارق إنزو توتّي الحياة عن عمر 76 عاما، في مستشفى "لازارو سبالانزاني" بالعاصمة الإيطالية، حيث كان يعالج من المرض الذي أنهك النظام الصحي في أنحاء البلاد.
وقال نادي روما، حيث خاض توتّي مسيرته الطويلة، في تغريدة على "تويتر": "ارقد في سلام إنزو. النادي يرسل أعمق تعازيه إلى زوجته فيوريلا وابنيه فرانشسكو وريكاردو، ولكل عائلة توتّي. قلوبنا معكم جميعا في هذا الوقت الحزين".
وقبل سنوات، كان إنزو قد تعرض لأزمة قلبية جعلته ممنوعا من السفر، وحرمته متابعة رحلات نجله في الملاعب الإيطالية.
وإيطاليا واحدة من أكثر دول أوروبا تضررا من كورونا، مسجلة حتى الآن أكثر من 350 ألف إصابة وما لا يقل عن 36 ألف وفاة، علما أنها أول بلد في القارة يظهر به المرض.
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