أخبار اليمن : رؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات يهنئون ابوراس بعيد اكتوبر

رؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات يهنئون ابوراس بعيد اكتوبررفع رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات برقيات تهاني للشيخ صادق أمين أبورأس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بالعيد الوطني الـ57 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة 1963، عبروا فيها عن تهانيهم الحارة له ومن خلاله الى نواب وامين عام وكافة قيادات المؤتمر وحلفائه وإلى جميع أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة.

واشارت البرقيات الى ما تمثله ثورة الـ14 من اكتوبر من مناسبة غالية على قلوب كل اليمنيين وما قدمته من تضحيات جسام في سبيل تحرير الوطن من حكم الاستعمار البغيض الذي صادر حرية واستقلال شعبنا اليمني العظيم 128 عاماً مارس فيها كافة انواع الظلم والقهر والاستبداد وصنع فيها التخلف والمرض والجهل والظلام ولكن ارادة الشعب اليمني لم تقهر حيث جاءت ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة لتنهي ذلك الاحتلال وتطرد المحتلين البريطانيين الى غير رجعة.

ولفتت البرقيات الى ان الاحتفاء بهذه الذكرى يجب ان يكون محطة لمواصلة النضال والمقاومة للعدوان الغاشم والحصار الظالم والمحتلين والغزاة الجدد الذين يشنون عدوانهم ويرتكبون جرائمهم بحق الشعب اليمني منذ اكثر من خمس سنوات ،مؤكدة ان ما يسطره ابناء شعبنا اليمني من صمود كفيل بصنع انتصار جديد على العدوان ومرتزقته وطرد المحتلين والغزاة.

واكدت البرقيات وقوف كافة قيادات وقواعد المؤتمر خلف قيادة تنظيمهم ممثلة بالشيخ صادق امين ابوراس وما يبذله من جهود في سبيل الحفاظ على وحدة المؤتمر واستعادة دوره التنظيمي والوطني.