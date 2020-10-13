أخبار اليمن : هيئات المؤتمر تهنئ ابوراس بالعيد الوطني لثورة 14 أكتوبر

هيئات المؤتمر تهنئ ابوراس بالعيد الوطني لثورة 14 أكتوبرتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين أبو راس، برقيات تهاني من الهيئات التنظيمية للمؤتمر (البرلمانية والوزارية والشوروية والرقابة التنظيمية) بالعيد الـ57 للثورة اليمنية 14 أكتوبر المجيدة.

وهنأ رؤساء الهيئات المؤتمرية رئيس المؤتمر ومن خلاله الى نواب وقيادات المؤتمر بهذه المناسبة مؤكدين انها تستمد القها وديمومتها من عظمة ما قام به اولئك الابطال الميامين من الثوار والمناضلين ومعهم كافة ابناء الشعب اليمني في الانتصار على الظروف ومقارعة المحتل البريطاني في جنوب الوطن وطرده.

واشاروا الى ان الاحتفاء بهذه المناسبة يتطلب استذكار حجم التضحيات التي صنعت فجر اليمن الجديد من خلال ثورتي سبتمبر واكتوبر وطرد المحتل البريطاني وانهاء اسطورة بريطانيا العظمى، واستلهام تلك التضحيات اليوم في مزيد من الصمود ومقاومة العدوان ومواجهة الغزاة والمحتلين الجدد بذات الروح الكفاحية، مشيدين بما يقدمه منتسبوا الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل من تضحيات لمواجهة عدوان دول التحالف بقيادة السعودية والامارات ومرتزقتهم، مؤكدين ان تلك التضحيات ستنجح في طرد الغزاة الجدد وصنع فجر جديد لليمن كما صنعه اباؤهم منذ اكثر من نصف قرن.

وعبر رؤساء الهيئات المؤتمرية عن ثقتهم بقدرة الشيخ صادق امين ابوراس في مواصلة مسيرة عطائه في قيادة المؤتمر والحفاظ على وحدته التنظيمية بخبرته وحنكته وارتباط اسمه بالمؤتمر منذ اليوم الاول لتأسيسه وعلى مدى اكثر من ثلاثة عقود، مجددين العهد بالوقوف خلف قيادته والوفاء والولاء لتنظيمهم ولوطنهم.