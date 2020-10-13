أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر: اليمنيون سيطردون الغزاة الجدد كما طردوا المحتل البريطاني

أمين عام المؤتمر: اليمنيون سيطردون الغزاة الجدد كما طردوا المحتل البريطانيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي احمد علي محسن، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين أبو راس، بمناسبة العيد الـ57 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، جاء فيها:

الأخ الشيخ صادق امين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

تحية طيبة وبعد

يسرني ان ارفع اليكم باسمي ونيابة عن كافة اعضاء الامانة العامة وقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وحلفائه اسمى آيات التهاني والتبريكات بحول العيد الوطني الـ57 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، هذه المناسبة الوطنية العظيمة التى تحل علينا هذا العام وشعبنا اليمني يتعرض للعدوان الغاشم والحصار الظالم منذ قرابة ست سنوات.

إننا نهنئكم بهذه المناسبة ومن خلالكم الى كافة أبناء الشعب اليمني العظيم الذي يسطر ملاحم الصمود والنضال في مواجهة الغزاة والمحتلين الجدد الذين يسعون لإعادة الماضي البغيض لمن سبقهم من المحتلين لليمن ومنهم المحتل البريطاني الذي قامت ثورة الرابع عشر من اكتوبر لطرده ونجحت في تخليص جنوب الوطن من ذلك الاحتلال الذي ظل جاثما على صدر شعبنا لمئة وثمانية وعشرين عاماً ولكن ابناء الشعب اليمني من شماله الى جنوبه تلاحموا واتحدوا في مقارعة ذلك المحتل واستعادة سيادة الوطن وانجاز الاستقلال في 30 نوفمبر 1967م ،وهو ما يجعلنا اليوم نؤكد على ان أبناء شعبنا اليمني وفي مقدمتهم ابناء المحافظات الجنوبية سيتصدون للمستعمرين والغزاة الجدد وسيقدمون التضحيات حتى طردهم مثلما طردوا المستعمرين السابقين.

وإننا لنشد على ايديكم مواصلة مسيرة العطاء وقيادة المؤتمر الشعبي العام بتلك الحكمة والحنكة التي عهدناها منكم.

مرة اخرى نهنئكم بهذه المناسبة الوطنية الغالية ومن خلالكم الى نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام وأعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة وكافة قيادات وقواعد المؤتمر، وانصاره وحلفائه سائلين الله العلى القدير ان يمن عليكم بموفور الصحة ويوفقكم خدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام.

أخوكم/

غازي احمد على محسن

الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام