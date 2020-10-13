أخبار اليمن : لبوزة مهنئاً بالعيد الـ57.. ثورة أكتوبر جسدت واحدية النضال الوطني

لبوزة مهنئاً بالعيد الـ57.. ثورة أكتوبر جسدت واحدية النضال الوطنيبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية تهنئة للشيخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بالعيد الوطني الـ57 للثورة اليمنية 14 أكتوبر المجيدة، التي انطلقت شرارتها الاولى من جبال ردفان.. دوت الخليج ينشر فيما يلي نصها:

الأخ المناضل الشيخ/ صادق امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام تزامنا مع احتفالات شعبنا اليمني العظيم بالذكرى الـ57 لثورة الـ14 من اكتوبر المجيدة يطيب لي ان ارفع اليكم اسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا ومن خلالكم إلى قيادات وقواعد مناصري المؤتمر الشعبي العام وإلى كافة ابناء شعبنا اليمني العظيم الصامد في وجه العدوان في عموم الوطن الحبيب.

الاخ رئيس المؤتمر

لقد شكلت ثورة 14 أكتوبر 1963م التي فجروا شرارتها الاولى من على جبال ردفان الاشم وبالسلاح السبتمبري الثوار الأباة - رجال صدقوا مع الله ومع الوطن عندما حملوا رايتها بعد عام من قيام الثورة الام 26 سبتمبر 1962م.. قد شكلت منعطفا هاما في النضال الثوري لليمنيين، لتؤكد واحديه الثورة اليمنية ومعبره عن إرادتهم الحرة التي لا تقهر، ولا تقبل الذل والخضوع، فانتصروا على اعتى امبراطورية استعمارية كانت لاتغيب عنها الشمس، متوجين تلك المسيرة الثورية النضالية برحيل آخر جندي من جنود الاستعمار البريطاني.

وهم يجرون ذيول الهزيمة والى غير رجعة في 30 نوفمبر 1967م.

الشيخ المناضل الجسور/ صادق امين ابو راس

إن احتفالاتنا بذكرى ثورة 14 من اكتوبر لهذا العام تأتي في ظل تواجد بعض القوى الاجنبية على تراب هذا الوطن ومياهه الاقليمية وجزره وأمر كهذا بالقدر الذي يحز في النفس ويعكر صفو احتفالنا بالقدر الذي يعطينا حافزا ودافعا قويا لرص الصفوف وتوحيد الكلمة ولملمة الشتات لنجسد من جديد واحدية الثورة والنضال الوطني في مواجهة الاحتلال الجديد ودحر العدوان الغاشم وأدواته..

إن الشعب الذي قاوم استعماراً متحكماً ظل لـ129 عاماً يحكم المحافظات الجنوبية بالحديد والنار، لقادر على مواجهة وهزيمة العدوان والمحتلين الجدد الذين قذفت بهم الصدف وجعلتهم يتطاولون على عظمة اليمن وتاريخها المشرق دون وعي منهم ولا ادراك لعواقب تطاولهم الذي سيدفعون ثمنه باهضا مهما طال الزمن.

الاخ الرئيس

يتعاظم الصمود الوطني اكبر واكبر في مواجهة العدوان طيلة ست سنوات هو استلهام ما سطًر شعبنا اليمني العظيم من ملاحم بطولية في مواجهة الاحتلال البريطاني وروى تراب الوطن بدمه وعرقه في سبيل نيل الحرية والاستقلال والانعتاق من الظلم والطغيان.. والذي تجسد هذا الارث الثوري في السير على خطى الاباء والأجداد هو ما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات وميادين الشرف والبطولة من تضحيات جسيمة بأرواحهم ودمائهم من اجل الدفاع عن الوطن ودحر كل المؤامرات الخارجية والداخلية التي تهدف للنيل من سيادة الوطن واستقلاله ووحدة أراضيه.

وختاماً ندعو المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية العظيمة وقد تخلص الشعب اليمني من الغزاة الجدد بهزيمة المعتدين، وتوج موده الأسطوري بانتصار إرادة اليمنيين وقضيتهم العادلة في الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله وإفشال كل المؤامرات التي يحيكها أعداء اليمن المتربصين بأمنه واستقراره ووحدته.

وكل عام وأنتم وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام واليمن بخير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

اخوكم الفريق - دكتور/ قاسم لبوزة نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام