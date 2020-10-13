لأول مرة منذ شهرين.. الصين تسجل إصابات محلية بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في انخفاض عن اليوم السابق.

وقالت اللجنة، إنها لأول مرة منذ شهرين، سجلت 6 إصابات محلية في إقليم شاندونج، حيث تقع مدينة تشينجدوا.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالمرض في البر الرئيسي للصين الآن، 85591 حالة، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

وتشن السلطات الصينية، حملة موسعة في مدينة تشينجداو، والتي تضم 6 ملايين نسمة؛ وذلك عقب اكتشاف 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

واكتشفت السلطات الصينية، 6 إصابات في المدينة؛ ما رفع حدة المخاوف من عودة ظهور الوباء.

ووفقا للسلطات الصحية المحلية، يبدو أن جميع المصابين كانوا على اتصال بمستشفى في المدينة يُعالج مرضى كوفيد-19، لكنّ بؤرة العدوى لم تُعرف بعد.

وتسببت هذه الإصابات؛ في إجراء فحوصات لما يقرب من 143 الف شخص، فيما لم تحدد السلطات بالضبط، عدد الأشخاص الذين سيتم اخضاعهم لفحوص.