أعلنت الشرطة الكندية أنها تجري تحقيقات بعد أن تلقى مسجد في تورونتو رسائل تهديد، يوم السبت، تستهدف حياة أعضائه.
ووفقا للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين، فإن واحدة على الأقل من الرسائل التي تم إرسالها يوم السبت، هددت بشن عمليات إطلاق نار جماعية مماثلة لتلك التي وقعت في عام 2019 في مسجدين في نيوزيلندا خلفت 51 قتيلا.
ورفض المجلس تحديد إسم المسجد الذي تلقى التهديد من أجل حمايتهم من المزيد من التهديدات أو الهجمات.
وقال مصطفى فاروق الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين في بيان صدر الاثنين "كفى. بينما نقدر بشدة جهود دائرة شرطة تورنتو في إجراء تحقيق في هذا الحادث بالذات، نحتاج إلى اتخاذ إجراء الآن من الحكومة الفيدرالية لتطوير استراتيجية عمل وطنية بشأن تفكيك الجماعات المعادية للأجانب التي تدعو إلى الإيديولوجيات العنيفة والمثيرة للكراهية والعنف"، وأضاف "اليوم، نتعامل مع تهديدات بقتل أعضاء الجالية المسلمة في تورنتو بشكل جماعي. ما الذي يجب أن يحدث أكثر قبل اتخاذ الإجراء؟ ".
وأضافت شرطة تورنتو إنها تحقق في رسائل البريد الإلكتروني المهددة وتأخذها "على محمل الجد".
ومن جهته؛ غرَّد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عبر تويتر، ردا على هذه التطورات قائلا: "أنا منزعج للغاية من هذا التهديد. الإسلاموفوبيا والكراهية لا مكان لها في بلدنا، ولن يتم التسامح مع هذا النوع من السلوك واللغة. يجب أن نفعل المزيد لمواجهة الكراهية وسنفعل."
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل تكرار كارثة مذبحة نيوزيلندا.. الشرطة الكندية تحقق في تهديدات ضد مسجد بـ تورونتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.