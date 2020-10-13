أمريكا تخرب أكبر قاعدة لها فى أفغانستان قبيل مغادرتها

وقال المسؤول الأفغانى، إن القوات الأمريكية بدأت فى تخریب وهدم المبانى الموجودة فى قاعدة "بغرام" الجوية ونقل المعدات إلی باکستان، وفقا لـ"روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء. وتعرضت عملیة التخریب ونقل المعدات العسكرية لباکستان، نقدا لاذعا من مجلس الشیوخ الذى طالب القوات الأمريكية بتسلیم هذه المعدات الحربیة إلی الجانب الأفغانى. ویقع فی القاعدة أشهر معتقل ومطار کانت القوات الأمريكية تنفذ منها جمیع العملیات الجویة فى البلاد.

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