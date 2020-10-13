بأول فيديو للدعاية الانتخابية.. زوج كيم كارداشيان يثير الجدل

أصدر مغني الراب، كاني ويست، أول فيديو رسمي في حملته الانتخابية في محاولته بعيدة الأمد للفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى في 3 نوفمبر بالتركيز على الدين والعائلات.
وأفادت وسائل الإعلام الأميركية بأن اسم ويست (43 عاما)، الذي أطلق حملته الانتخابية في السباق نحو البيت الأبيض، ببيانات غير منتظمة من خلال حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر في بطاقات الاقتراع الرسمية في عدد قليل من الولايات، لكن ليست لديه أي فرصة حسابية للفوز.
وفي الفيديو الذي نشر، الاثنين، طلب الموسيقي ومصمم الأزياء وزوج كيم كارداشيان من أنصاره التصويت له كمرشح غير مدرج رسميا في كشوف المرشحين.
وقال ويست في الفيديو: "باللجوء إلى الايمان سنكون الأمة والشعب الذي يريده الله".
ويعتقد بعض المحللين السياسيين أن ترشيح وست للمنصب قد يوجه بعض أصوات الأنصار ذوي الأصول الأفريقية بعيدا عن المرشح الديمقراطي جو بايدن.
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