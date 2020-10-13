مدينة تجري 3 ملايين اختبارا لكورونا.. والنتيجة "غير متوقعة"

أعلنت سلطات مدينة تشينغداو الساحلية شرقي الصين أنها أجرت اختبارات فيروس كورونا المستجد على أكثر من 3 ملايين شخص في أعقاب أول ظهور محلي للفيروس منذ ما يقرب من شهرين.
وقالت وزارة الصحة في المدينة الصينية، الثلاثاء، إنه لم يتم اكتشاف حالات إيجابية جديدة من بين أكثر من 1.1 مليون نتيجة اختبار ظهرت حتى الآن.
وأضافت أن لديها ما مجموعه 12 حالة إصابة، ظهرت على 6 منها أعراض و6 لم تظهر عليها أعراض بعد، منذ اكتشاف حالات جديدة لأول مرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
مع ذلك، قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إنه تم اكتشاف 6 حالات جديدة في الأقل في تشينغداو خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لم يتضح على الفور سبب هذا التناقض.
وأفادت أرقام لجنة الصحة الوطنية الصادرة، الثلاثاء، عن إجمالي 30 إصابة جديدة بالفيروس في الـ 24 ساعة الماضية على مستوى البلاد.
وقسمت هذه الأرقام إلى 13 حالة ظهرت فيها أعراض و 17 حالة لم تظهر عليهم أي أعراض، بلغ العدد الإجمالي للحالات المحلية، سواء كانت مصحوبة بأعراض أو بدون أعراض، 11 حالة.
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