ترامب: تعافيت تماما من كورونا.. وأستطيع تقبيلكم جميعا

وأضاف، فى تصريحات، خلال فعالية انتخابية، الثلاثاء، أنه فى وضع صحى ممتاز ويشعر أنه شاب، متقدما بالشكر لمستشفى والتر ريد العسكرية.

وأكد أنه يشعر أنه محصن الآن ويستطيع أن يقبل جميع الحضور الموجودين فى الفعالية سواء الرجال أو النساء.

وتحدث بصوت مرتفع وقال للحضور الذين هتفوا له "ستحبوننى أكثر من الآن"، مهاجما الديمقراطيين الذين يشككون فى فعالية اللقاحات، مؤكدا فعاليته، قائلا إنه لا يعرف إذا كان السبب فى تعافيه أم لا، لكنه كان سعيدا بأنه حصل عليه.