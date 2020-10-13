بكين: مطالبة الصين بالمشاركة في "مفاوضات ثلاثية بشأن ضبط التسلح" غير مجدية

قال نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة جينج شوانج "إن مطالبة الصين بالمشاركة فيما يسمى المفاوضات الثلاثية بشأن ضبط التسلح أمر غير عادل وغير معقول وغير عملي".

وأضاف شوانج - في كلمة خلال المناقشة العامة للجنة الأولى للدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعروفة أيضا باسم لجنة نزع السلاح والأمن الدولي، نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء - أن الولايات المتحدة وصفت الصين حديثا بأنها ثالث أكبر قوة نووية على وجه الأرض، وأثارت ما يسمى سباق تسلح نووي بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، واقترحت ما تسمى بالمفاوضات الثلاثية بشأن ضبط التسلح".

واعتبر شوانج أن هذه مجرد خدعة لتشتيت تركيز المجتمع الدولي، وأن نية الولايات المتحدة هي البحث عن ذريعة للتهرب من مسؤولياتها الخاصة والأساسية بشأن نزع السلاح النووي، والبحث عن ذريعة للتحرر من أي التزامات وكسب التفوق العسكري المطلق.