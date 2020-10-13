بعد استفزازاتها في المتوسط.. ألمانيا توجه تحذيرا شديد اللهجة لـ تركيا

وجهت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تحذيرا شديد اللهجة لتركيا من عواقب استفزازاتها بشرق المتوسط؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وكانت تركيا أعادت التوتر إلى شرق المتوسط من جديد بعد إعلانها إرسال سفينة "أوروتش رئيس" للتنقيب عن النفط في المياه المتنازع عليها مع اليونان.

وتستعد البحرية التركية لإجراء مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط خلال الـ10 أيام المقبلة.

وردًا على خطوة تركيا، أصدرت الحكومة اليونانية، في وقت سابق من اليوم، إخطارًا ملاحيًا جديدا لتحذير السفن التركية من دخول مياهها الإقليمية، وذلك بعد إرسال تركيا سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" إلى شرق المتوسط.

وبدورهم، أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عن خيبة أملهم حيال استئناف تركيا أعمال التنقيب بمنطقة شرق المتوسط وفتح مدينة فاروشا المتنازع عليها مع اليونان أمام المواطنين الأتراك.

كما وجهت فرنسا تحذيرا شديد اللهجة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث طالبته بضرورة الإحجام عن أي استفزازات جديدة وإظهار حسن النية.

وتهدد الخطوات التركية الجديدة المحادثات التي تجريها أنقرة وأثينا لإنهاء النزاع بينهما في منطقة شرق المتوسط.

وكان الجانبين قد توصلا إلى اتفاق مبدئي لخفض التصعيد العسكري خلال المفاوضات التي يرعاها حلف الناتو بين مسئولين على مستوى أدنى الشهر الماضي.

وفى وقت سابق، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا إذا استأنفت التنقيب عن الغاز فى شرق المتوسط، واصفًا تلك الأعمال بـ "الاستفزازية وغير القانونية".