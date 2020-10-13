موجة ثانية قوية.. فرنسا تلمح لإعادة فرض الإغلاق في البلاد لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنه من المحتمل إعادة فرض الإغلاق في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبأعاحل لها، قالت الحكومة الفرنسية إنها لا تستبعد فرض إجراءات حظر التجوال لوقف انتشار كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الفرنسية، ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد الحرجة، والمتواجدة في وحدة العناية المركزة إلى 1500 حالة حتى أمس، الاثنين، مما أثار مخاوف من فرض الإغلاق المحلي في جميع أنحاء فرنسا.



ونظرًا لوجود عدد أكبر من الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات بأمراض الدوالي في الخريف أكثر من الربيع، يخشى خبراء الصحة من أن نظام المستشفى سيغرق بسرعة إذا لم يتم فعل أي شيء لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إن فرنسا تواجه موجة ثانية "قوية" من إصابات كوفيد 19، وإنه لا يمكنه استبعاد الإغلاق المحلي.

ومن المقرر أن يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقاء تليفزيوني يوم الأربعاء المقبل للحديث عن الوضع في البلاد عقب تفشي جديد لفيروس كورونا المستجد.



ويوم الأحد، أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 16101 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، انخفاضا من مستوى قياسي بلغ نحو 27 ألفا في اليوم السابق.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 734974 منذ بداية العام 2020، وزاد عدد الوفيات 46 ليصل إلى 32730.