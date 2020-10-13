الأردن : من هي هيفاء الخريشا مستشارة الملك الجديدة ؟؟

دوت الخليج :- صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي السيدة هيفاء تركي حديثه الخريشا، مستشاراً لجلالة الملك للسياسات، برتبة وراتب وزير اعتباراً من تاريخ 8/10/2020. من هي الخريشا : - 2018 مدير إدارة الشؤون السياسية في مكتب جلالة الملك المعظم – الديوان الملكي الهاشمي العامر - 2015-2018 نائب مدير الإدارة السياسية في مكتب جلالة الملك المعظم – الديوان الملكي الهاشمي العامر - 2013 – 2015 مدير دائرة الشؤون الدولية في الديوان الملكي الهاشمي العامر - 2011 – 2015 محلل سياسات رئيسي في دائرة الشؤون الدولية الديوان الملكي الهاشمي العامر - 2007- 2011 محلل سياسات في دائرة الشؤون الدولية في الديوان الملكي الهاشمي العامر - 2006 -2007 مستشار إقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) - فرنسا - تحمل ماجستير في سياسات الشرق الأوسط (كليو SOAS - جامعة لندن) - تحمل بكالوريوس علوم سياسية ودبلوماسية (جامعة العلوم التطبيقية) - دورة من كلية الدفاع الفرنسية - دورة من كلية ساند هيرست العسكرية - دورة من جامعة هارفرد - دورة من جامعة لندن للاقتصاد LSE

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