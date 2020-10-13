انتهاكات أردوغان لا تتوقف.. قرارات اعتقال لـ167 شخصا بزعم صلتهم بـ جولن

وبحسب "قناة تى آر تى خبر" التركية، فأن السلطات أطلقت حملة من إقليم أزمير الساحلى للبحث عن 110 مشتبه بهم منهم 16 من الطيارين والضباط برتب كولونيل ولفتنانت كولونيل فى 26 إقليما. وأضافت أن 89 منهم تم القبض عليهم.

وفى عملية منفصلة تستهدف أتباع جولن، سعت الشرطة لاعتقال 57 آخرين فى 15 إقليما وأضافت أن 32 منهم اعتقلوا بالفعل.

ويتهم مواطنون بأنقرة وأطراف دولية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، باستغلال محاولة الانقلاب ذريعة للبطش بمعارضيه وسحقهم، وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى مارس الماضى، إلى أن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص، فيما فصلت عدداً مماثلاً تقريبًا من الموظفين الحكوميين منذ الانقلاب.