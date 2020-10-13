مسنة عمرها 89 عاما.. أول وفاة لمصاب بكورونا مرتين فى هولندا

وبحسب روسيا اليوم، تبلغ المسنة 89 عامًا، وكانت تعانى مرض خلايا الدم ونقص المناعة، وأصيبت بالفيروس للمرة الثانية بعد حوالى شهرين من ظهور أول أعراض كورونا".

وأشارت مصادر صحية، إلى أن "حالة المرأة الصحية تدهورت بشكل خطير بعد بضعة أيام، من إصابتها للمرة الثانية بالفيروس، وبعد أسبوعين من دخولها المستشفى، توفيت".