رئيس حزب المستقبل التركي يتهم أردوغان ببيع قضية ”تركستان الشرقية”

اتهم رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، حزب العدالة والتنمية وحليفه الحزب القومي ببيع قضية الأتراك الأويغور المسلمين في الصين.

ووصف خلال المؤتمر الدوري الأول لحزبه بمدينة مرسين جنوب تركيا، التحالف الحاكم بـ"أسير ألصين".

وأضاف متسائلا عن سبب التزام الصمت تجاه ممارسات الصين، "ما المصلحة الاقتصادية التي التزمتم من أجلها الصمت على ممارسات الصين؟ أليس العالم أكبر من خمس دول كما تقولون؟ يبدو أنكم نسيتم أن الصين إحدى القوى الخمس هذه".

وأشار إلى "الضعف والعبودية وانعدام الكرامة التي يبديها كل من أردوغان الذي كان يعتبر صوت المظلومين ودولت بهجلي حامي الأتراك في الخارج".

وتوجه أوغلو بالسؤال للحزب الحاكم "ما الثمن الذي قبضتموه نظير بيعكم تركستان الشرقية؟ فلتخبرونا، ما هي قيمة الأويغور وفق حسابكم يا ترى".