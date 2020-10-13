حملة واسعة فى تركيا لاعتقال جنود بينهم طيارون وضباط يشتبه في صلاتهم...

ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الشرطة التركية اعتقلت عشرات الأشخاص يوم الثلاثاء، بحثا عن 167 مشتبها فيهم أغلبهم جنود بالخدمة، في خطوة تستهدف أنصار رجل دين تتهمه الحكومة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

وهذه الاعتقالات هي الأحدث في إطار حملة مستمرة منذ 4 سنوات، تستهدف شبكة رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة. وينفي كولن أي دور له في الانقلاب الفاشل في يوليو/ تموز 2016 والذي سقط فيه 250 قتيلا.

وقالت قناة ”تي.آر.تى خبر“ التركية، إن السلطات أطلقت حملة من إقليم أزمير الساحلي للبحث عن 110 مشتبهين منهم 16 من الطيارين والضباط برتب كولونيل ولفتنانت كولونيل في 26 إقليما. وأضافت أن 89 منهم تم القبض عليهم.

وفي عملية منفصلة تستهدف أتباع كولن، أفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء بأن الشرطة سعت لاعتقال 57 آخرين في 15 إقليما وأضافت أن 32 منهم اعتقلوا بالفعل.

ولم يتسن الاتصال بمتحدثين باسم الشرطة للتعليق.

ومنذ محاولة الانقلاب احتجزت السلطات 80 ألفا انتظارا لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من العاملين بالدولة وأفراد الجيش وسرحت أكثر من 20 ألفا من الجيش.

وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وحلفاء تركيا الغربيون نطاق الحملة، قائلين إن الحكومة تستغلها لسحق المعارضة.

ونفت الحكومة هذا الاتهام قائلة، إن الإجراءات ضرورية للأمن الوطني.