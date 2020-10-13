الهند تشكر ”زعماء قبائل” في ليبيا على مساهمتهم في إطلاق سراح رعاياها

أفادت وزارة الخارجية الهندية بأن المواطنين الهنود السبعة الذي تعرضوا للاختطاف في منطقة الشويرف منتصف سبتمبر الماضي، وصلوا إلى البريقة بعد إطلاق سراحهم بتدخل من شيوخ قبائل المنطقة.

وأكدت الخارجية الهندية أن المختطفين السابقين السبعة "بصحة جيدة ويقيمون حاليا في مقر الشركة التي يشتغلون بها في البريقة في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة لتمكينهم من العودة إلى الهند".

وعبرت السلطات الهندية عن شكرها لـ"السلطات الليبية وزعماء القبائل" في المنطقة على "تعاونهم الثابت في تأمين الإفراج عن مواطنيها".

ولفتت السلطات الهندية إلى صعوبة المفاوضات التي جرت للإفراج عن المختطفين وذلك "نظرا لوجود حكومتين متوازيتين لولا مساعدة القبائل المحلية لتأمين الإفراج عنهم".

وكان هؤلاء الهنود السبعة يعملون في شركة الشعلة المضيئة البريقة، وخطفوا وهم في طريقهم إلى مطار طرابلس للحاق برحلة متجهة إلى الهند.

وأعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة المتمركزة في شرق البلاد أن مدير أمن الهلال النفطي، العقيد إيهاب بوخريص الكزة استقبل الرهائن المحررين بعد اختطافهم من قبل "عصابة إجرامية" في منطقة الشويرف.