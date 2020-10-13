مصرع 17 جنديا في ”ناغورنو قرة باغ”.. وسقوط طائرة مسيرة شمال إيران

نقلت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين من الأرمن في إقليم ”ناغورنو قرة باغ“ قولهم إن 17 جنديا آخر قُتلوا في الصراع مع أذربيجان، ليرتفع إجمالي عدد القتلى في صفوف العسكريين بالإقليم إلى 542 منذ نشوب القتال في الـ 27 من سبتمبر/ أيلول.

ووصل الصراع بين الجانبين إلى أسوأ مستوياته منذ تسعينيات القرن الماضي عندما سقط نحو 30 ألف قتيل.

وفي السياق، تحطمت طائرة مسيرة، صباح الثلاثاء، في الأراضي الزراعية بقرية ”أوزان تبه“ التابعة لمدينة ”بارس آباد مغان“ الحدودية مع أذربيجان شمال غربي إيران.

وقال نائب حاكم محافظة أردبيل للشؤون السياسية والأمنية بهروز ندايي، للوكالة الإيرانية الرسمية ”إيرنا“، إن ”طائرة دون طيار تحطمت صباح الثلاثاء، في الأراضي الزراعية بقرية أوزان تبه“.

وأضاف ندايي أنه ”لم تتضح بعد نوعية هذه الطائرة المسيرة وكذلك الجهة التي تمتلكها، كما يجري التحقيق في كيفية سقوطها“، منوها إلى أن ”الحادث لم يتسبب في أي ضرر“.

فيما قالت الوكالة الإيرانية الحكومية ”إيرنا“، إن مصادر محلية في أردبيل أشارت إلى أن الطائرة دون طيار ربما كانت تابعة للجيش الأذربيجاني أو الأرمني، اللذين يتقاتلان منذ أسبوعين قرب الحدود الشمالية لإيران“.

وفي الصراع الأخير بين البلدين، كان استخدام الطائرات دون طيار لتدمير كل منهما مواقع الآخر، أمرا شائعا للغاية.

واتفق وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار منذ ليلتين بوساطة روسية، لكن استمرار النزاع يظهر أن هذا الاتفاق لم يكن مستقرا.