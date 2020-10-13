إفريقيا تتخطى الـ مليون و500 ألف إصابة بفيروس كورونا

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا ، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,584,484 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 38,597 حالة وفاة وتعافى 1,312,128 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان تيدروس جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية حذر من مخاطر الاعتماد على فكرة "مناعة القطيع" لمواجهة تفشي وباء كورونا، لافتا إلى أ ن مثل هذا النهج "إشكالي على المستوى العلمي والأخلاقي".

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وقال جيبريسوس إن الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى قوة ومدة أي استجابة مناعية لا تزال غير معروفة، مشيرا إلى أن"مناعة القطيع تتحقق من خلال حماية الناس من الفيروس وليس بتعريضهم له".

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية أنه "لم يسبق في تاريخ الصحة العامة استخدمت مناعة القطيع كاستراتيجية للاستجابة لتفشي المرض، ناهيك عن جائحة.. إن ترك كوفيد-19 ينتشر من دون رادع يعني السماح بالإصابات غير الضرورية وبالمعاناة والموت".