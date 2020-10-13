إفريقيا تتخطى الـ مليون و500 ألف إصابة بفيروس كورونا

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وقال جيبريسوس إن الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى قوة ومدة أي استجابة مناعية لا تزال غير معروفة، مشيرا إلى أن"مناعة القطيع تتحقق من خلال حماية الناس من الفيروس وليس بتعريضهم له".
وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية أنه "لم يسبق في تاريخ الصحة العامة استخدمت مناعة القطيع كاستراتيجية للاستجابة لتفشي المرض، ناهيك عن جائحة.. إن ترك كوفيد-19 ينتشر من دون رادع يعني السماح بالإصابات غير الضرورية وبالمعاناة والموت".
وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى أن 10٪ فقط من الأشخاص تعرضوا لفيروس كورونا المستجد في معظم البلدان.
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