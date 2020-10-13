بكين تطالب واشنطن بوقف بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان

في تحذيرٍ صيني جديد، حثت حكومة بكين، الولايات المتحدة على وقف مبيعات الأسلحة لتايوان "فورًا"، معتبرة إن الإجراء لا يعمل إلا على تأزيم العلاقات بين البلدين، وفق ماذكرت وكالات صحفية.

وقالت سفارة الصين في واشنطن ردا على الأخبار التي تفيد بأن البيت الأبيض يسعى لإبرام 3 صفقات أسلحة مع تايوان، إن بكين تعارض باستمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان.

وأكدت مصادر أمريكية مطلعة، أن البيت الأبيض يمضي قدما في إبرام 3 صفقات أسلحة متطورة لتايوان، وأرسل في الآونة الأخيرة إخطارا بشأن المبيعات إلى الكونجرس للحصول على موافقته.

وقالت المصادر إن "رؤساء لجنتي العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب وصلتهم إخطارات بأن الخارجية الأمريكية التي تشرف على مبيعات السلاح للخارج، وافقت على 3 من الصفقات المزمعة".

وصرح متحدث باسم الخارجية قائلا: "كسياسة عامة، لا تؤكد الولايات المتحدة الصفقات الدفاعية المقترحة أو عمليات النقل ولا تعلق عليها قبل إخطار الكونجرس رسميا بها".

وفي سبتمبر الماضي، أتت المعلومات بأن ما يصل إلى 7 أنظمة أسلحة رئيسية تشق طريقها في عملية التصدير الأمريكية مع تكثيف إدارة ترامب الضغوط على الصين.

وتأتي المبيعات مع وصول العلاقات بين بكين وواشنطن إلى أدنى مستوياتها خلال عقود بسبب اتهامات بالتجسس وحرب تجارية وإغلاق قنصليات، واتهام أمريكي بصنع الصين للوباء وتسببها في انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.