جراح من السوربون لـ دوت الخليج يكشف عن صورة رئة لمريضة مصابة بكورونا.. شاهد

كشف الطبيب العُماني الدكتور حمد الكلباني جراح بجامعة السوربون بباريس ، عن صورة حقيقية لرئة مريضة مصابة بفيروس كورونا كوفيد - 19.
وأوضحت الصورة معالم التلف الشديد الذى تعرضت له رئة المريضة، موضحًا "الطبيب العماني"، لـ دوت الخليج، فى تصريح خـاص ، أنه تم زراعة رئتين للمريضة لإنقاذها من الموت المحقق.
ولفت "الكلباني"، إلى أن ليس كل المصابين بالضرورة تكون لديهم هذه الدرجة من الإصابة في الرئة مثل الصورة، فدرجات الإصابة تتفاوت من شخص لأخر حسب مناعته وعوامل أخرى، مشيرًا إلى أن الحالات المتعافية من الفيروس وأن تلفت رئتيها فيتحسن وضعها مع مرور الوقت.
وحذر "الطبيب العماني"، من التهاون فى أخذ الحيطة والحذر لتخطى الخطر المحقق الذى قد يلحق بالرئتين كما كشفته حالة المريضة المصابة.
وقدم "الطبيب العماني"، مجموعة من النصائح المهمة عبر دوت الخليج، محذرًا من إختلاط عدد أفراد الأسرة ممن يترددون خارج المنزل للعمل أو غيره مع كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة داخل غرفة واحدة، فلابد من التباعد الكافى قدر الإمكان.
كما نصح الأفراد العائدين للمنزل التخلص من الكمامة التي كانوا يلبسونها خارج المنزل لساعات طويلة قبل أو فور دخولهم للمنزل وإرتداء أخري جديدة خاصة بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
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