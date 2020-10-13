للاشتباه بصلتهم بجماعة جولن.. أردوغان يصدر أوامر باعتقال 167 شخصا

أصدرت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، أوامر باعتقال 167 شخصا للاشتباه بصلتهم بجماعة فتح الله جولن، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

ودائما ما تطلق السلطات التركية حملات الاعتقال التي تشمل عسكريين ومحامين تتهمهم بالارتباط بالحركة التابعة للداعية فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو 2016.

وفي أواخر الشهر الماضي، ألقت الشرطة التركية القبض على 98 شخصا، 43 عسكريا و55 محاميا، بتهمة الانتماء لحركة جولن، التي أعلنتها السلطات جماعة إرهابية عقب محاولة الانقلاب التي ينفي جولن، الحليف الوثيق السابق للرئيس رجب طيب إردوغان، أي علاقة له بها.

وأصدرت النيابة العامة بولاية باليكسير (غرب) أمرا باعتقال 24 عسكريًا، فيما أصدرت نيابة ولاية وان (شرق) قرارات مماثلة بحق 19 عسكريا، أغلبهم لا يزالون في الخدمة.

كما أصدرت تركيا، مذكرات اعتقال بحق 82 شخصا، من بينهم رئيس بلدية، على خلفية مظاهرات مؤيدة للأكراد قبل ست سنوات.

وتعود مذكرات الاعتقال إلى مظاهرات في أكتوبر 2014 في تركيا اندلعت عقب سيطرة تنظيم داعش على بلدة كوباني السورية ذات الغالبية الكردية.