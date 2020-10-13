داود أوغلو يهاجم أردوغان: باع قضية تركستان الشرقية

ووصف أوغلوا، خلال المؤتمر الدورى الأول لحزبه بمدينة مرسين جنوب تركيا، التحالف الحاكم بـ"أسير الصين"، متسائلا عن سبب التزام الصمت تجاه ممارسات الصين، والمصلحة الاقتصادية التى يجنيها حزب العدالة والتنمية من وراء ذلك.

وأشار إلى "الضعف والعبودية وانعدام الكرامة التى يبديها كل من أردوغان الذى كان يعتبر صوت المظلومين ودولت بهجلى حامى الأتراك فى الخارج".

وتوجه أوغلو بالسؤال للحزب الحاكم "ما الثمن الذى قبضتموه نظير بيعكم تركستان الشرقية؟ فلتخبرونا، ما هى قيمة الأويجور وفق حسابكم يا ترى"، وفقا لصحيفة "زمان" التركية.