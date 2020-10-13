فرنسا تلمح لإعادة فرض الإغلاق فى البلاد لمواجهة كورونا

وبحسب قناة العربية، أوضحت الحكومة الفرنسية، أن ارتفاع معدل الإصابات، قد يدفعها لفرض إجراءات

الإغلاق مرة أخرى. وشهدت فرنسا ارتفاعا فى معدل الإصابات بفيروس كورونا الحرجة، والمتواجدة فى وحدة العناية المركزة إلى 1500 حالة حتى أمس الإثنين، مما أثار مخاوف من فرض الإغلاق المحلى فى جميع أنحاء فرنسا.

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