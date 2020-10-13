سقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية داخل الأراضي الإيرانية عند الحدود مع أذربيجان

سقطت طائرة مسيرة مجهولة الهوية صباح اليوم /الثلاثاء/ في الأراضي الزراعية بقرية (اوزن تبه عليا) التابعة لمدينة "بارس اباد مجان" في شمال إيران عند الحدود مع أذربيجان.

وأكد مساعد محافظ أردبيل للشؤون السياسية والأمنية بهروز ندايي -وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- تحطم الطائرة بدون طيار، مشيرًا إلى أن مصدر هذه الطائرة وملكيتها قيد التحقيق، فضلًا عن عدم وقوع أي خسائر جراء هذا الحادث.

وذكرت مصادر محلية عن احتمالية أن تكون الطائرة تابعة للجيش الأذربيجاني أو الأرمني، ضمن المعارك التي يخوضها البلدين.