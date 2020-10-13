مدير "الصحة العالمية" يحذر من الاعتماد على فكرة "مناعة القطيع" لمواجهة كورونا

حذر مدير منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جبريسوس" من مخاطر الاعتماد على فكرة "مناعة القطيع" لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وقال "جيبريسوس" في مؤتمر صحفي - نقلت شبكة "يورونيوز" الإخبارية مقتطفات منه اليوم /الثلاثاء/ - إن الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا ، بالإضافة إلى قوة ومدة أي استجابة مناعية لا تزال غير معروفة ، وإن مناعة القطيع تتحقق من خلال حماية الأشخاص من الفيروس وليس بتعريضهم له.

وأضاف أنه لم يسبق في تاريخ الصحة العامة استخدام مناعة القطيع كاستراتيجية للاستجابة لتفشي المرض، "ناهيك عن جائحة" / على حد قوله.. موضحا أن التقديرات تشير إلى أن 10٪ فقط من الأشخاص تعرضوا لفيروس كورونا في معظم البلدان.. كما صرح بأن السماح للفيروس بالانتشار بحرية ليس ما تفعله الحكومات الفرنسية والبلجيكية والبريطانية والألمانية والإسبانية.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي "جان كاستكس" قد دعا المواطنين إلى الحد من التجمعات المنزلية، حيث أن الزيادة الأخيرة في الإصابات الجديدة في البلاد تضغط بشكل متزايد على نظام المستشفيات.

يذكر أنه توجد حاليا أكثر من 37 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الوباء ، وتوفي أكثر من مليون شخص جراء الإصابة بالفيروس، كما يجري العمل على تطوير مئات اللقاحات، عدد منها في مرحلة متقدمة