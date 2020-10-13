استقرت أسعار النفط، الثلاثاء، بعدما مُنيت بخسائر 3 بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة مع بدء استئناف الإمدادات في النرويج وخليج المكسيك في الولايات المتحدة وليبيا، في حين توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب العالمي على الطاقة 5 بالمئة هذا العام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات إلى 39.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:48 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات أيضا الي 41.76 دولار للبرميل.
وتتعرض أسعار النفط لضغط نتيجة مخاوف من عودة إمدادات بينما تثير زيادة الإصابات بكوفيد-19 في الغرب الأوسط الأميركي وأوروبا القلق حيال نمو الطلب على الوقود مما يمثل تحديا لمنظمة أوبك وحلفائها فيما يُعرف بأوبك+.
ومع عودة العمال لمنصات الحفر في خليج المكسيك بالولايات المتحدة عقب الإعصار دلتا وكذلك عودة العمال في النرويج للحفارات بعد إنهاء إضراب، تتجه الأنظار لليبيا وهي عضو في منظمة أوبك عقب رفع حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة.
وبلغ إجمالي إنتاج ليبيا، الاثنين، 355 ألف برميل يوميا، وكان الحقل ينتج 300 ألف برميل يوميا قبل الحصار الذي فُرض عليه.
وقلصت "أوبك+" الإمدادات دعما للأسعار وسط جائحة كورونا وتخفض الإمدادات بواقع 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر، وتجتمع لجنة مراقبة السوق التابعة للمجموعة يوم الاثنين المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار النفط "مستقرة" بعد خسائر 3 بالمئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.