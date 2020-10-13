عاجل.. الشرطة البريطانية تغلق جسر وستمنستر إثر تهديد أمنى

أغلقت الشرطة البريطانية، صباح اليوم الثلاثاء، جسر وستمنستر الشهير فى لندن.



أغلقت الشرطة البريطانية، صباح اليوم الثلاثاء، جسر وستمنستر الشهير فى لندن. وقالت الشرطة البريطانية، إنها تتعامل مع إنذار أمنى فى مستشفى سانت توماس فى لندن، بحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

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