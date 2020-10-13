إصابات كورونا فى أمريكا تتخطى 7 ملايين حالة





أعلنت السلطات الأمريكية، تسجيل 41 ألفا و653 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس فى البلاد إلى 7 ملايين و804 آلاف و197 حالة.

وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد إلى 215 ألفا و85 حالة، عقب تسجيل 317 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة ووهان الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

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