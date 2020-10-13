إنجاز جديد.. سلطنة عُمان الخامسة عربيًا والـ59 عالميًا فى مجال الطاقة

فى إنجاز جديد، حصلت سلطنة عُمان على المركز الخامس عربيًا والـ 59 عالميًا في مجال الطاقة، ضمن تصنيف دولى للدول الرائدة في مجال الطاقة والصادر عن مجلس الطاقة العالمي.
كما صنف التقرير سلطنة عُمان بين أفضل الدول التي شهدت تحسنًا في مؤشر الإنصاف في مجال الطاقة الفرعي وهو يُعنى بتقييم إمكانية الحصول على الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها داخل بلد أو منطقة.
ويعتمد مؤشر "تريلما" للطاقة على دراسة 3 مستويات هي: أمن الطاقة، والإنصاف في مجال الطاقة، والاستدامة البيئية.
ويشمل المؤشر أمن الطاقة والإدارة الفعالة لإمدادات الطاقة الأولية من مصادر داخلية وخارجية والاعتماد على البنية الأساسية للطاقة وقدرة شركات الطاقة لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي.
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