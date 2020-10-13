إنذار أمني.. الشرطة البريطانية تغلق جسر ويستمنستر في لندن

أغلقت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، جسر ويستمنستر في لندن للتعامل مع إنذار أمني داخل مستشفى سانت توماس.

ووفقا لوسائل الإعلام البريطانية، قامت الشرطة بإجلاء أشخاص من المنطقة القريبة من مستشفى سانت توماس في لندن بينما تم إغلاق جسر ويستمنستر وسط عملية أمنية مستمرة.

ولم يكن هناك تأكيد فوري لطبيعة الحادث من الشرطة أو إدارة المستشفى. وتتعامل الشرطة مع إنذار أمني في مستشفى سانت توماس.

كما أفادت وسائل الإعلام المحلية أن الأطباء والممرضات والمرضى في المستشفى قد وضعوا في حالة إغلاق أمني، مع منع الناس من دخول المبنى من قبل الشرطة المسلحة.

ويقع المستشفى بالقرب من محطة واترلو ومجلس النواب.