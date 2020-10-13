أغلقت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، جسر ويستمنستر في لندن للتعامل مع إنذار أمني داخل مستشفى سانت توماس.
ووفقا لوسائل الإعلام البريطانية، قامت الشرطة بإجلاء أشخاص من المنطقة القريبة من مستشفى سانت توماس في لندن بينما تم إغلاق جسر ويستمنستر وسط عملية أمنية مستمرة.
ولم يكن هناك تأكيد فوري لطبيعة الحادث من الشرطة أو إدارة المستشفى. وتتعامل الشرطة مع إنذار أمني في مستشفى سانت توماس.
كما أفادت وسائل الإعلام المحلية أن الأطباء والممرضات والمرضى في المستشفى قد وضعوا في حالة إغلاق أمني، مع منع الناس من دخول المبنى من قبل الشرطة المسلحة.
ويقع المستشفى بالقرب من محطة واترلو ومجلس النواب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنذار أمني.. الشرطة البريطانية تغلق جسر ويستمنستر في لندن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.